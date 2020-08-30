الصحة العالمية تتحدث عن

2020/08/30 | 13:16 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤتمر صحفي مشترك عقده ممثل منظمة العالمية مع مدير عام صحة دهوك – صورة: كوردستان 24

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