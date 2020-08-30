2020/08/30 | 13:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداداكد عضو لجنة الزراعة النيابية النائب جمال فاخر، الاحد، بان 50% من حقول الدواجن في العراق معطلة.وقال فاخر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قطاع الدواجن من القطاعات المهمة في العراق والتي تمثل اطار اقتصادي كبير جدا نظرا لتنوع منتوجاته وتزايد الحاجة اليها في كل الاسواق دون استثناء”.واضاف فاخر،ان” 50% من حقول الدواجن في العراق معطلة وهذا امر سلبي للغاية مؤكدا بان تشغيل تلك المشاريع سيؤدي الى تحقيق الاكتفاء الذاتي بشكل كامل في كل منتوجات الدواجن وتصدير الفائض بالاضافة الى انه سيوفر فرص عمل كبيرة للعاطلين في عدة محافظات”.واشار فاخر الى ان” لجنة الزراعة تعمل على دفع الحكومة الى استثمار حقيقي لكل الطاقات الانتاجية المعطلة في العراق من اجل دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات اكبر للاكتفاء الذاتي”.وتعاني قطاعات مهمة في العراق من تعطيل مزمن رغم اهمتيها الاستراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة النيابية: 50% من حقول الدواجن في العراق معطلة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة النيابية: 50% من حقول الدواجن في العراق معطلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).