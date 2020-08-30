ميسي يُنفذ أولى تهديداته للنادي الكتالوني ويركبك الجهاز الفني

2020/08/30 | 13:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، نفذ تهديده الأول للنادي الكتالوني.ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن محامي «ميسي» أبلغ برشلونة، بالأمس، أن اللاعب لن يحضر اليوم لإجراء اختبارات فيروس كورونا، وبالتالي سيغيب عن بداية فترة الإعداد.وأشارت إلى أن «ميسي» نفذ تهديده بالفعل، ولم يظهر صباح اليوم […]

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