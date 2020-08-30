بالصور.. ركضة طويريج من كربلاء

2020/08/30 | 13:21 - المصدر: السومرية نيوز

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شهدت محافظة كربلاء، اليوم الاحد، مراسيم ركضة طويريج الشهيرة بمشاركة مئات الالاف من الزائرين.

واتجه جموع الزائرين والمعزين ركضا باتجاه مرقد الإمام الحسين (ع) وهم يقومون "بلطم" رؤوسهم تعبيرا عن مظهر الحزن لاستشهاد الامام الحسين.

وتعتبر "ركضة طويريج" واحدة من اهم طقوس العاشر من محرم، وتعود التسمية الى احد ألأقضيه التابعة لمحافظة كربلاء، ولكون الركضه تبدأ من قنطرة السلام التي تقع على طريق طويريج فسميت الممارسه بركضة طويريج، والقنطره تبعد حوالي خمسة كيلومترات عن مركز المحافظة.

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