قتيل في تظاهرة مناهضة للعنصرية في مدينة بورتلاند الأميركية

2020/08/30 | 13:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل شخص بالرصاص، السبت، في بورتلاند بولاية أوريغون الأميركية، خلال صدامات بين متظاهرين مناهضين للعنصرية، ومناصرين للرئيس، دونالد ترامب، وفق ما أفادت الشرطة المحلية، الأحد.

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