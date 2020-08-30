تنفيذ المرحلة الثانية للحملة الأمنية الكبرى في البصرة

2020/08/30 | 13:23 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، تنفيذ المرحلة الثانية للحملة الأمنية الكبرى للسبعة ايام الماضية وأوامر القبض بحق مطلوبين للعدالة في كافة أنحاء المحافظة.





وقد اسفرت العمليات عن القاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين قضائيا وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب و القاء القبض على 317 متهم مطلوبين قضائيا وفق مواد جنائية مختلفة كما تم ضبط 5 بندقية كلاشنكوف وأعتدة مختلفه و 3 مسدس كما تم ضبط مواد مخدرة وادوات تعاطي المخدرات و حبوب مخدرة وتمت إحالتهم إلى القضاء لينالو جزائهم العادل المحافظة.



كما شملت الحصيلة الامنية لمفارز افواج شرطة الطوارئ وشرطة النجدة ضبط (1367 ) عجلة و (2097) دراجة نارية مخالفة لقواعد وتعليمات مديرية المرور.

وتأتي هذه العملية ضمن حملات تفتيش مستمرة بغية بسط الامن والاستقرار في المحافظة.

ان شرطة البصرة ماضية في عمليات فرض القانون لطمئنة المواطن بوجود قوات أمنية قادرة على حفظ الأمن والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المحافظة.

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