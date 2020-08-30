بالصور.. بدء التفويج العكسي لنقل زوار كربلاء

2020/08/30 | 13:23 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلن رئيس غرفة عمليات نقل زائري عاشوراء الوكيل الاداري للوزارة سلمان صدام البهادلي، الاحد، بدء عملية التفويج العكسي لزائري كربلاء المقدسة بعد انتهاء مراسم زيارة عاشوراء.





واوضح البهادلي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "أساطيل وزارة النقل باشرت بعملية التفويج العكسي لزائري عاشوراء وعلى مختلف المحاور ، مؤكدا زج الالف المركبات الاحتياط المختلفة السعات لاستيعاب الحشود المليونية التي توافدت لاحياء ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام".

وأكد البهادلي، ان "عملية تفويج الزائرين تجري بانسيابية عالية وبدون اي معرقلات تذكر" مضيفاً ان "جهد النقل باقٍ ومتواصل لنقل اخر زائر من مدينة كعبة الاحرار".

عمار المسعودي

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