الاستيلاء على وثائق سرية واسلحة متنوعة لـ”داعش” غربي الانبار

2020/08/30 | 13:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في مديرية الاستخبارات العسكرية ،الاحد، بأن قوة امنية تمكنت من الاستيلاء على وثائق سرية واسلحة متوعة لخلايا عصابات داعش الاجرامية بعملية امنية استهدفت المناطق الغربية .وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، قوة امنية من مفارز الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع استخبارات قيادة عمليات الجزيرة وبالتنسيق مع مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وقوة من الفوج الثاني لواء المشاة الثامن للفرقة اعلاه نفذت حملة امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من قضاء عنه غربي الانبار ، تمكنت من خلالها من الاستيلاء على وثائق سرية مهمة لخلايا ارهابي داعش في المناطق الغربية “.واضاف ان” الحملة اسفرت ايضا على 5 بنادق مختلفة و 6 صواريخ محلية الصنع و 14 مخزن عتاد كلاشنكوف و 10 سيم كارت اثير واسيا و 5 موبايلات و 6 فلاش ميموري و 4 حربات و 3 جعب صدرية بالإضافة الى قاذفة ار بي جي سفن وركيزة هاون 81 ملم وعبوة ناسفة “.وأوضح أن “فرقة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول الاسلحة المضبوطة ، موضحا ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من الاستيلاء على الوثائق والاسلحة المضبوطة “.



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