2020/08/30 | 13:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

اعلنت الشركة العامة لادارة النقل الخاص ،الاحد،استنفار جميع كوادرها الفنية والادارية مع بدء التفويج العكسي لنقل زائري العاشر من محرم الحرام وأتخاذها اجراءات وقائية مشددة تلافياً من وباء كورونا .

واوضح مدير عام الشركة كريم الجابري في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “باشراف وتوجيه وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي وبمتابعة الوكيل الاداري سلمان صدام البهادلي ومع تصاعد اعداد الزائرين لمدينة كربلاء المقدسة تم تجهيز مرآب الموحد بكافة المستلزمات الطبية وأنواعها تحسبا لأي طارئ لا سامح الله خدمةً للزائرين الكرام”.

وأكد الجابري ان “الشركة اتخذت جملة من الاجراءات الاستباقية فضلا عن الآنية اثناء الزيارة منها حملة الارشادات والتعليمات الموجهة للزائر الكريم لتفادي عدم انتشار كورونا وطبع وتوزيع ونشر البوسترات الفولدرات التعريفية والإرشادية التي تضمنت التوصيات الصحية والطبية بخصوص التأكيد على سلامة المواطنين من الوباء المستجد بالاضافة الى توزيع الكمامات الطيبه ورش المواد المعقمة وتعفير المركبات الداخلة والخارجة “.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء التفويج العكسي لنقل زوار عاشوراء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء التفويج العكسي لنقل زوار عاشوراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).