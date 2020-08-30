الأسد يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة السورية

2020/08/30 | 13:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة – واع

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما يقضي بتشكيل الحكومة السورية برئاسة حسين عرنوس وتسمية أعضائها.

ونشرت صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية على صفحتها على فيسبوك ،اليوم الأحد، أن الرئيس الأسد أصدر المرسوم رقم 221 للعام 2020 القاضي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة حسين عرنوس.

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