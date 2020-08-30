2020/08/30 | 13:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مرقد الإمام الحسين في كربلاء

فوتو: ارشيف

منذ 21 دقیقة

306 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

شارك آلاف الزائرين في محافظة كربلاء، الأحد، في مراسم "ركضة طويريج" وذلك وسط إجراءات وقائية صحية.

وبحسب الصور المتداولة اليوم، 30 آب 2020، فقد اتجهت جموع الزائرين والمعزين ركضا باتجاه مرقد الإمام الحسين وهم يقومون بـ "لطم" رؤوسهم تعبيرا عن مظهر الحزن لـ "استشهاد الإمام الحسين".جدير بالذكر ان "ركضة طويريج" تعتبر واحدة من اهم طقوس العاشر من محرم، وتعود التسمية إلى أحد الأقضيه التابعة لمحافظة كربلاء، ولكون الركضة تبدأ من قنطرة السلام التي تقع على طريق طويريج فسميت الممارسة بـ "ركضة طويريج".

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. الآلاف يشاركون بمراسم 'ركضة طويريج' في كربلاء) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. الآلاف يشاركون بمراسم 'ركضة طويريج' في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).