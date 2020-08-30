 القوة الجوية يرد على اتهامات طرح ارض النادي الى أحد المستثمرين

2020/08/30 | 13:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

ردت الهيئة الادارية المؤقتة لنادي القوة الجوية الرياضي على اتهامات قائد القوة الجوية ورئيس الهيئة المؤقتة اللواء شهاب جاهد بطرح ارض النادي في شارع فلسطين الى أحد المستثمرين وبحصص جديدة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “عملها الحقيقي في النادي لا يتجاوز الخمسة والثلاثين يوما وأن قائد القوة الجوية في اول تصريح له أكد على النهوض بالبنى التحتية للنادي والاعتناء بجميع فرق الاندية لمواصلة الإنجازات”.

وبينت أن “عمل الهيئة الادارية المؤقتة هو متابعة الامور الإدارية والفنية والتهيئة لإقامة انتخابات جديدة والتي ستكون الهيئة العامة هي الفيصل في اختيار الشخصيات القادرة على خروج النادي الى بر الأمان”.

وأوضحت أن “الجلوس مع المستثمر الحالي للنادي من عدمه سيكون بعد الانتخابات لوضع خارطة طريق حقيقية تخدم مصلحة النادي من خلال مشروع حقيقي وفعال ويحقق الفائدة الكبرى لهذا النادي العريق سواء كان مع المستثمر الحالي او مستثمر اخر”.



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