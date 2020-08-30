شاهد: صور من كربلاء خلال إحياء مراسم عاشوراء

2020/08/30 | 13:42 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

شهدت محافظة كربلاء، مشاركة واسعة في مراسم العاشر من محرم، حيث شاركت جماهير غفيرة من العراقيين في احياء ذكرى عاشوراء.

واظهرت صور اطلعت عليها “يس عراق” مشاركة اعداد كبيرة من الزائرين وهو ينتشرون في داخل ضريح الامامين الحسين والعباس عليهم السلام، فضلًا عن انتشارهم بين المرقدين.

واظهرت الصور التزامًا نسبيًا بوسائل الوقاية من ارتداء الكمامات والكفوف الواقية.

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