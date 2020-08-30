معلومة جديدة عن فحص كورونا.. لا تقلق إن كانت النتيجة إيجابية

2020/08/30 | 13:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى علماء أنه في حال كانت نتيجة اختبار فيروس كورونا لبعض الأشخاص إيجابية، ليس بالضرورة يعني أنهم يحتاجون للعلاج أو الخوف من آثار وأعراض الفيروس، فبعضهم قد يحمل كميات ضئيلة منه.

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