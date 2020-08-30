ما علاقة زيارة الكاظمي لجهاز مكافحة الإرهاب باجتماعه مع الفتح؟

2020/08/30 | 13:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..

اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الاحد , ان زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى جهاز مكافحة الإرهاب وتكليفه بالمساهمة في استتباب الامن في المحافظات الجنوبية جاء وفق مطالبة القوى السياسية الشيعية له.

وقال جابر في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” القوى السياسية الشيعية طلبت من رئيس الوزراء الإسراع في فض الفوضى التي طالت بعض المحافظات الجنوبية والتصدي للعناصر المدعومة من قبل جهات خارجية خلال مدة محددة ” .

وأضاف ان ” الزيارة التي قام بها الكاظمي الى جهاز مكافحة الإرهاب طلبا منهم المساهمة في استتباب الامن في تلك المحافظات جاءت وفق ما اتفقت عليه القوى السياسية والكاظمي خلال اجتماعهما به بمنزلي العامري والمالكي الأخيرين ” .



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