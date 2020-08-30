خلال 7 ايام.. شرطة البصرة تنصب سيطرات مفاجئة هذا ما نجم عنها

2020/08/30 | 13:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت مديرية شرطة البصرة، اليوم الاحد، ضبط عجلات ودراجات مخالفة لقوانين المرور في البصرة.وقالت المديرية في بيان تلقته {الفرات نيوز} إنها "ضبطت خلال الايام السبعة الماضية 586 عجلة مظلله و 332 عجلة بدون لوحات تسجيل و 368 دراجة نارية لاتحمل لوحات تسجيل مرورية وذلك من خلال نصب السيطرات المفاجئة في الشوارع الرئيسية لمحاسبة المخالفين".واضافت: "حيث شرعت مديرية شرطة البصرة بحملة كبرى لفرض القانون و حماية امن وسلامة واستقرار محافظتنا العزيزة".محمد المرسومي

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