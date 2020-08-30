بالصور.. عزاء طويريج

2020/08/30 | 13:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كربلاء المقدسة: الفرات نيوز} تتواصل مراسم عزاء ركضة طويرج الخالدة في كربلاء المقدسة بمشاركة مليونية للزائرين.وتجري المراسم وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة.عمار المسعودي شارك إذا أردت

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