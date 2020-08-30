انطلاق ركضة طويريج وسط إجراءات صحية استثنائية

2020/08/30 | 13:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أنطلقت، اليوم الأحّد، العاشر من شهر محرم الحرام مراسم عزاء ركضة طويريج في محافظة كربلاء المقدسة بمشاركة مئات الالاف من المؤمنين لاحياء ذكرى استشهاد الامام الحسين (عليه السلام).وشهدت مدينة كربلاء المقدسة توافد مئات الآلاف من المؤمنين لإحياء الشعائر الحسينية في يوم العاشر من محرم الحرام، فيما فرشت العتبة الحسينية المقدسة طريق الركضة […]

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