حقوق الانسان تدعو المجتمع الدولي للتدخل بشأن مصير المغيبين والمختطفين في العراق

2020/08/30 | 13:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

دعت عضو لجنة حقوق الانسان النيابية ، النائبة وحدة الجميلي، المجتمع الدولي الى التدخل بشأن مصير المغيبين والمختطفين في العراق.

وقالت الجميلي في تغريدة على “تويتر” :” في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري نستذكر عشرات الآلاف من المختطفين والمغيبين في محافظات العراق ، والذين مازالت الحكومات المتعاقبة تتجاهلهم وتجهل مصيرهم”.

واضافت “لا زلنا بانتظار انصافهم وجبر ضرر ذويهم من خلال حملة دولية يقودها المجتمع الدولي لمعرفة مصيرهم”، مؤكدة انه “بانصافهم تتجسد العدالة”.

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