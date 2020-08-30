2020/08/30 | 14:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمستند، قالوا إنه للسيارة الجديدة التي أهداها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، لزوجته الفنانة ياسمين صبري.والمستند المنسوب للإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، أوضح أن ماركة السيارة هي “رولز رويس داون” كابورليه، موديل 2020.وبلغت قيمة السيارة 6 ملايين و113 ألفا و545 جنيها، كما بلغت إجمالي الرسوم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد سيارة ياسمين صبري بقيمة 6 مليون جينية مصري) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد سيارة ياسمين صبري بقيمة 6 مليون جينية مصري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).