تجاوزت رواتبهم 450 مليون دولار شهريا.. التغيير : اكثر من 650 الف موظف وهمي في اقليم كردستان

2020/08/30 | 14:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد مسؤول في حركة التغيير :” ان الفساد المستشري بات خطرا كبيرا على مستقبل اقليم كردستان سياسيا واداريا واجتماعيا “.

وقال جلال جوهر عضو المجلس التنفيذي في حركة التغيير في تصريح صحفي :” هناك اكثر من 650 الف موظف وهمي في اقليم كردستان ، تتجاوز رواتبهم 450 مليون دولار شهريا “.

واضاف :” ان هذا العدد الهائل بات خطرا كبيرا على مستقبل الاقليم سياسيا واداريا واجتماعيا “.

واشار جوهر الى :” ان الفساد في المؤسسات الحكومية قد خرج عن السيطرة ولايمكن مراقبته ، لان اغلب مؤسسات الرقابة المالية باتت متورطة بالفساد ” ./ انتهى

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