بالوثيقة .. تساؤلات تثيرها لجنة الرقابة النيابية حول مشاريع الربط السككي

2020/08/30 | 14:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

ناشد عضو لجنة الرقابة النيابية كاظم فنجان الحمامي ، بكتاب رسمي وزارة الخارجية ووزارة النقل والامانة العامة لمجلس الوزراء يطالبهم فيه بالكشف عن حقيقة من يُشاع هذه الأيام عن مشاريع الربط السككي مع الاردن والسعودية والكويت وإيران وتركيا وسوريا.

وطالب الحمامي ” وزارة النقل بضرورة التحلي بالشفافية لتسليط الاضواء على المواقف الضبابية الغامضة باعتبارها الجهة القطاعية المخولة بالتفاوض”.

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