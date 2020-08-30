بالفيديو.. طائرة مقاتلة روسية تعترض قاذفة قنابل أميركية

2020/08/30 | 14:09 - المصدر: NRT عربية

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طائرات مقاتلة

فوتو: ارشيف

منذ 16 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

نشرت الشؤون العامة للقوات الجوية الأميركية في أوروبا وإفريقيا، بيانا حول قيام طائرتين روسيتين بشكل "غير آمن وغير احترافي" باعتراض قاذفة قنابل من طراز B-52 تابعة للقوات الجوية الأميركية، في المياه الدولية فوق البحر الأسود.

وذكر البيان أن الطيارين الروس حلقوا على مسافة 100 قدم من مقدمة القاذفة B-52 عدة مرات، وتسببوا أيضا في اضطراب للقاذفة، مما حد من قدرتها على المناورة.

وقال الجنرال جيف هاريجيان، قائد القوات الجوية الأميركية في أوروبا وأفريقيا، في البيان إنه "بينما كانت الطائرات الروسية تعمل في المجال الجوي الدولي، عرضت سلامة الطائرات المعنية للخطر.



ونتوقع منهم العمل ضمن المعايير الدولية الموضوعة لضمان السلامة ومنع الحوادث".

وكانت القاذفة الأميركية قد حلقت فوق أكثر من 30 دولة ناتو، الجمعة، "لإظهار تضامن الناتو، وتعزيز الجاهزية وتوفير فرص التدريب التي تهدف إلى تعزيز التشغيل البيني لجميع أطقم الطائرات المشاركة من الولايات المتحدة وحلفاء الناتو"، بحسب بيان صادر عن القيادة الأميركية الأوروبية.

من جانبها ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة السيطرة على الفضاء الجوي الروسي، رصدت يوم الجمعة الماضي، هدفا جويا يقترب من الحدود الروسية فوق المياه المحايدة، وأقلعت طائرتان من طراز ((سو-27)) للرد.

وأضافت الوزارة أن طاقمي الطائرتين الروسيتين اقتربا من الهدف الجوي وتم تحديده بأنه قاذفة قنابل استراتيجية من طراز "بي 52 إتش" تابعة للقوات الجوية الأميركية، على مسافة آمنة.

وتابعت ان الطائرتان سو-27 عادتا بأمان إلى قاعدتهما الجوية بعد ابتعاد المروحية العسكرية الأميركية عن الحدود الروسية.

شاهد..



مقاتلة روسية تعترض بشكل "غير آمن" قاذفة قنابل أمريكيةhttps://t.co/qt2bGc8NEs

— CNN بالعربية (@cnnarabic) August 30, 2020

ر.إ

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