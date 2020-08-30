2020/08/30 | 14:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشعر الحكومة الألمانية بالقلق من تطرف حركة "مناهضة الأقنعة"، التي جرت احتجاجا على القيود المفروضة للحد من انتشار وباء كورونا، وحاولت، السبت، اقتحام البرلمان الألماني، وانتهت بتوقيف 300 شخص.

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