نصر الله يحذر إسرائيل: حزب الله سينتقم لمقتل أحد أفراده في سوريا

2020/08/30 | 14:23 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن نصر الله زعيم حزب الله يلقي كلمة عبر التلفزيون في بيروت يوم السابع من اغسطس اب 2020.صورة من تلفزيون المنار يحظر اعادة بيعها أو وضعها في أرشيف.بيروت (رويترز) - قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله يوم الأحد إن الجماعة ستقتل جنديا إسرائيليا انتقاما لمقتل أحد مقاتليها في سوريا لكنها لن تنجر إلى اشتباكات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.وأضاف في خطاب بثه التلفزيون ”على الإسرائيلي أن يفهم أنه عندما تقتل أحد مجاهدينا سنقتل أحد جنودك..انتهى..هذه هي المعادلة...المسألة هي مسألة الميدان والمسألة هي مسألة الوقت“.تغطية صحفية غيداء غنطوس وليلى بسام - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير سها جادو

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