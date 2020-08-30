بالاسماء.. الأسد يصدر مرسوم تشكيل الحكومة السورية الجديدة

2020/08/30 | 14:25 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأحد المرسوم رقم 221 لعام 2020 القاضي بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس.





وفيما يلي قائمة بالوزراء الجدد:

- حسين عرنوس رئيساً لمجلس الوزراء

- العماد علي عبد الله أيوب نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً الدفاع

- وليد المعلم نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للخارجية والمغتربين

- محمد عبد الستار السيد وزيراً للأوقاف

- منصور فضل الله عزام وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية

- حسين مخلوف وزيراً للإدارة المحلية

- سلام السفاف وزيراً للتنمية الإدارية

- سلوى عبد الله وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل

- محمد سامر الخليل وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية

- عماد عبد الله سارة وزيراً للإعلام

- اللواء محمد خالد رحمون وزيراً للداخلية

- محمد رامي مارتيني وزيراً للسياحة

- بسام ابراهيم وزيراً للتعليم العالي

- سهيل عبد اللطيف وزيراً للأشغال العامة والإسكان

- إياد الخطيب وزيراً للاتصالات والتقانة

- طلال البرازي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك

- لبانة مشوح وزيراً للثقافة

- دارم طباع وزيراً للتربية

- أحمد السيد وزيراً للعدل

- تمام رعد وزيراً للموارد المائية

- كنان ياغي وزيراً للمالية

- زهير خزيم وزيراً للنقل

- بسام طعمة وزيراً للنفط والثروة المعدنية

- حسن الغباش وزيراً للصحة

- زياد صباغ وزيراً للصناعة

- محمد حسان قطنا وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي

- غسان الزامل وزيراً للكهرباء

- محمد فايز البرشة وزيراً للدولة

- محمد سمير حداد وزيراً للدولة

- ملول الحسين وزيراً للدولة.





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