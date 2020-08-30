الصحة تعلن عن البدء بتوزيع اطباء التدرج من الخميس المقبل

2020/08/30 | 14:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت وزارة الصحة اليوم الاحد ، عن البدء بتوزيع اطباء التدرج من خريجي العام الدراسي ٢٠١٥ – ٢٠١٦ والسنوات السابقة والممارسين العموميين الى فروع الاقامة القدمى في كافة دوائر الصحة وذلك بدءا ً من يوم الخميس المصادف ٢٠٢٠/٩/٣ والايام التالية له على قاعة الشهيد درب الموسوي في دائرة مدينة الطب وذلك حسب جدول بالاسماء والمعدلات والذي سيتم اعلانه غدا وعلى اساسه يتم الحضور “.

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