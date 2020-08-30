2020/08/30 | 14:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

من المفترض أن تستأنف حركة الطيران العراقي مع تركيا، في الأول من أيلول المقبل، إلا أن لابوادر حتى الان من اعادة استئنافها بحسب تصريحات سلطة الطيران المدني.

وأكد مدير اعلام السلطة جهاد الديوان في تصريحات صحفية رصدتها “يس عراق”، “عدم وصول أي طلب رسمي لاستئناف الرحلات مع تركيا كما أن شركات الطيران التركية لم تقدم طلبا لعودة الحركة الجوية”.

وبين أن “الرحلات الجوية مفتوحة على كافة دول العالم عدا تلك التي طلبت إيقافها بسبب جائحة كورونا وهي الكويت والأردن وتركيا في حين فتحت إيران الحركة الجوية مع العراق بشروط”.

وأشار إلى أن “الشروط التي وضعتها إيران لسفر العراقيين إليها تتمثل الرحلات وهي فحص PCR وان تكون الفيزا صحية للعلاج أو لغرض الدراسة، بينما لفت إلى أن الرحلات الجوية مع تركيا تقتصر حالياً فقط على عودة المواطنين العراقيين العالقين في هذا البلد”.

وفيما يتعلق بالرحلات الداخلية بين البصرة ومحافظات إقليم كردستان فقال الديوان إن هذا النوع من الرحلات مفتوح إلا أن الشركات لم تقدم أي طلب لاستئنافها.

واوقفت تركيا في وقت سابق، الطيران مع العراق بعد توصية من وزارة الصحة التركية، فيما من المفترض ان تستأنف الحركة مطلع ايلول المقبل، أي بعد يومين فقط.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يومان على انتهاء الموعد ولابوادر على استئناف الطيران مع تركيا حتى الان: الرحلات العراقية متوقفة مع 3 دول) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يومان على انتهاء الموعد ولابوادر على استئناف الطيران مع تركيا حتى الان: الرحلات العراقية متوقفة مع 3 دول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).