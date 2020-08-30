تشومسكي: البشر يعيشون احلك الاوقات واكثرها تاثيرا في التاريخ

2020/08/30 | 14:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

اكد الباحث والناشط العالمي الشهير نعوم تشومسكي، الاحد، أن البشر يعيشون أحلك الأوقات وأكثرها تأثيراً في التاريخ.

ونقل موقع ” هيل تي في ” الامريكي في مقابلة ترجمتها /المعلومة/ عن تشومسكي قوله إن ” العصر الحالي هو نقطة التقاء أزمات حادة ، بما في ذلك تهديد الحرب النووية ، وتغير المناخ ، والوباء المستعر ، والكساد الاقتصادي ، والاضطرابات العرقية في الولايات المتحدة”.

واضاف أن ” هذه لحظة فريدة في تاريخ البشرية ، وليست فقط في حياتي ، فلم تكن هناك لحظة في تاريخ البشرية ظهر فيها مثل هذا التقاء الأزمات ويتعين اتخاذ قرارات بشأنها قريبًا و لا يمكنهم تاخير ذلك “.

وانتقد تشومسكي المناهض للحروب الرئيس الامريكي دونالد ترامب “لتفكيكه بشكل منهجي للحماية التي توفر بعض الدفاع ضد الحرب النووية”، مشيرا الى أن ” خبراء بارزين مثل ويليام بيري ، وزير الدفاع الأسبق كان مطلعا على هذه القضايا ويعرف أن التهديد الآن أكبر مما كان عليه خلال الحرب الباردة”.

واوضح أن ” القرارات التي ستتخذها الحكومات في التعامل مع جائحة فايروس كورونا ستكون لها أهمية على المدى القصير ، لكن قراراتهم بشأن تغير المناخ ستكون أكثر ديمومة”، منوها ” سنخرج بطريقة ما من الوباء بتكلفة رهيبة ، وسبب غير ضروري في الغالب”.

وشدد تشومسكي بالقول “بقيت عقود قليلة يمكننا فيها اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت الحياة البشرية المنظمة ستعيش على الأرض ، أو ستستسلم لخطر كارثة بيئية عظمى” .



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