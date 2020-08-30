كربلاء.. جمع أكثر من ( 700 ) قنينة دم خلال تطبيق خطة طوارئ زيارة عاشوراء

2020/08/30 | 14:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة، الخميس، أن مصرف الدم الرئيسي قام بجمع ( 780 ) قنينة دم مختلفة الأصناف تبرع بها المواطنين والزائرين الوافدين لإحياء شعائر زيارة عاشوراء الإمام الحسين (عليه السلام )

وقال مدير مصرف الدم الرئيسي في كربلاء قيس رشيد في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن ما تم جمعه من قناني الدم سيتم الإستفادة منها في تعزيز رصيد المصرف والمؤسسات الصحية فضلاً عن سد حاجة المرضى المصابين بمرض الثلاسيميا واللوكيميا والحالات الطارئة والمرضى الذين يحتاجون الى غسل الكلى إضافةً إلى دعم الجرحى والمصابين من القوات العسكرية والأمنية والحشد المُقدس”.

ودعا رشيد المواطنين إلى “التبرع بالدم وخاصة الفصائل السالبة والنادرة”، منوهاً أن “التبرع بالدم ينعكس ايجابياً على صحة المتبرع تنشيطاً للدورة الدموية وتجديداً لخلايا الدم وإطمئنانه على صحته عن طريق إجراء هذه الفحوصات”.



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