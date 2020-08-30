2020/08/30 | 14:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت امانة بغداد عن مباشرة ملاكاتها في دائرة بلدية الكاظمية المقدسة وبعد انتهاء مراسم الزيارة بحملة لتنظيف وغسل وتعفير المنطقة المحيطة بمرقد الامامين الكاظمين عليهما السلام بالاضافة الى مسارات الزائرين والشوارع المحيطة بالمرقد الشريف وتعلن نجاح خطتها الخدمية الخاصة بزيارة العاشر من محرم الحرام في مدينة الكاظمية المقدسة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. امانة بغداد تنظف وتعفر محيط الامامين الكاظمين بعد انتهاء مراسيم الزيارة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. امانة بغداد تنظف وتعفر محيط الامامين الكاظمين بعد انتهاء مراسيم الزيارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).