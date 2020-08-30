مستشار الكاظمي: الحكومة ملتزمة بتوفير الأموال اللازمة للعملية الانتخابية

2020/08/30 | 14:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مع استمرار الجدل القائم بشأن إمكانية اجراء الانتخابات المبكرة، أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، التزام الحكومة بتوفير كافة الأموال لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في حزيران المقبل.

وقال الهنداوي في بيان إن موازنة عام ألفين وواحد وعشرين سوف تتضمن التخصيصات المالية للانتخابات المبكرة، وأن الحكومة جادة بإجرائها وفق الموعد المعلن، وتعمل على توفير كافة الاجواء والمستلزمات لإنجاحها، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات في العراق يحتاج إلى أكثر من مئتين وخمسين مليون دولار، والعمل جارٍ على تخفيض هذا المبلغ بالقدر الممكن.

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