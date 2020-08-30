برئاسة حسين عرنوس... الرئيس السوري يصدر مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة

2020/08/30 | 14:40 - المصدر: NRT عربية

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الأسد ورئيس الحكومة الجديدة

فوتو: ارشيف

منذ 5 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الأحد، مرسوما جمهوريا يقضي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة حسين عرنوس.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" في بيان اليوم، 30 آب 2020، ان "الرئيس الأسد أصدر المرسوم رقم 221 للعام 2020 القاضي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس".

وبحسب المرسوم جاءت تسمية أعضاء الحكومة الجديدة كما يلي:

- المهندس حسين عرنوس رئيسا لمجلس الوزراء

- العماد علي عبد الله أيوب نائبا لرئيس مجلس الوزراء، وزيرا الدفاع

- وليد المعلم نائبا لرئيس مجلس الوزراء، وزيرا للخارجية والمغتربين

- محمد عبد الستار السيد وزيرا للأوقاف

- منصور فضل الله عزام وزيرا لشؤون رئاسة الجمهورية

- حسين مخلوف وزيرا للإدارة المحلية

- سلام السفاف وزيرة للتنمية الإدارية

- سلوى عبد الله وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل

- محمد سامر الخليل وزيرا للاقتصاد والتجارة الخارجية

- عماد عبد الله سارة وزيرا للإعلام

- اللواء محمد خالد رحمون وزيرا للداخلية

- محمد رامي مارتيني وزيرا للسياحة

- بسام ابراهيم وزيرا للتعليم العالي

- سهيل عبد اللطيف وزيرا للأشغال العامة والإسكان

- إياد الخطيب وزيرا للاتصالات والتقانة

- طلال البرازي وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك

- لبانة مشوح وزيرة للثقافة

- دارم طباع وزيرا للتربية

- أحمد السيد وزيرا للعدل

- تمام رعد وزيرا للموارد المائية

- كنان ياغي وزيرا للمالية

- زهير خزيم وزيرا للنقل

- بسام طعمة وزيرا للنفط والثروة المعدنية

- حسن الغباش وزيرا للصحة

- زياد صباغ وزيرا للصناعة

- محمد حسان قطنا وزيرا للزراعة والإصلاح الزراعي

- غسان الزامل وزيرا للكهرباء

- محمد فايز البرشة وزيرا للدولة

- محمد سمير حداد وزيرا للدولة

- ملول الحسين وزيرا للدولة

ر.إ

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