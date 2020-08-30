حقوق الانسان توجه دعوة للحكومة بشأن ''المغيبين قسرا''

2020/08/30 | 14:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان الحكومة العراقية للكشف عن مصير "المختفين قسرا" وأنصاف عوائلهم .





وقالت عضو المفوضية انس العزاوي في بيان له اليوم (30 آب 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان المفوضية العليا لحقوق الانسان تدعو الحكومة لتحمل مسؤولياتها والكشف عن مصير المختفين قسرا وأنصاف ذويهم .





وأضاف العزاوي ان "المسؤولية الاخلاقية والقانونية تلزم الحكومة بأتخاذ أجراءات ملموسة للكشف عن مصير الالاف العراقيين الذي أخفوا قسرا أثناء سيطرة تنظيم داعش الارهابي وما تلاها من عمليات تحرير وما رافقها وبعدها من عمليات أخفاء ممنهجة".

واكد أن "مرور اكثر من (5 سنوات) على أختفاء الالاف من المدنيين قسرا لا يعفي الحكومة من مسؤولياتها لكشف مصيرهم وتعويض ذويهم وتقديم مرتكبي هذة الجرائم للعدالة لينالوا جزائهم العادل ويضع حدا لحالات الافلات من العقاب".

واوضح ان "جرائم الاختفاء القسري تعد من الجرائم ضد الانسانية الدولية التي لا تسقط بالتقادم، والتي تلزم العراق كونه طرف في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري بأتخاذ التدابير اللازمة لمنعها وتوفير الحماية لمواطنيه منها ومنع مرتكبيها من الافلات من العقاب".

وطالب العزاوي "الحكومة العراقية بتنفيذ التزامات برنامجها الحكومي بالكشف عن مصير المختفين قسريا" ، داعيا "البرلمان لتشريع القانون الوطني لحماية جميع الاشخاص من جريمة الاختفاء القسري لما فيه من الزام للحكومة وضمان لحقوق ضحايا جرائم الاختفاء القسري وذويهم".

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