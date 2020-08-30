الدفاع المدني العراقي يخمد حريقا في إحدى المحلات جنوبي العاصمة

2020/08/30 | 14:44 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/افاد مصدر امني، اليوم الاحد، باخماد حادث حريق اندلع في محل لبيع الاكسسوارات بمنطقة الدورة جنوبي بغداد.وأخبر المصدر "عراقي نيوز"، ان وحدات الدفاع المدني في مركز البياع "بعملية سريعة وبكل مهنية يخمدون حادث حريق داخل محل اكسسوارات مساحته ٣ في 4 في سوق الاثورين بمنطقة الدورة".واضاف المصدر أن "المحل من مادة السندويج بنل، حيث تم محاصرة النيران للحيلولة من انتشارها للمحلات المجاورة"، مشيرا الى ان "السوق بالكامل من السندويج بنل وتم اخماد الحريق بدون اضرار بشرية".موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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