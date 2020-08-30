موقع 30 غشت - خمس سنوات على الانطلاقة - - موقع 30 عشت

2020/08/30 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#موقع_30_عشت تحل اليوم الذكرى الخمسون لتأسيس منظمة "إلى الأمام" الماركسية ــ اللينينية المغربية، ومرور خمس سنوات على انطلاقة موقع 30 غشت، وبهذه المناسبة يصدر الموقع البيان التالي:تأتي الذكرى الخمسون على تأسيس منظمة "إلى الأمام" الماركسية ــ اللينينية المغربية لهذه السنة (انظر بيان موقع 30 غشت بهذه المناسبة)، وموقع 30 غشت يكمل فيها سنته الخامسة على الانطلاقة.



خمس سنوات، هي المدة التي عمل خلالها الموقع ع ......





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