نائب : حكومة اربيل تتحمل مسؤولية الانتهاك التركي وصمتها غير مبرر

2020/08/30 | 14:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

حمل النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الاحد، حكومة اقليم كردستان مسؤولية الانتهاكات التركية على سيادة العراق، فيما بين ان صمت الاقليم غير مبرر.

وقال الفتلاوي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “حكومة اربيل لم تقف بوجه الضربات التركية ولم تتصدى لها عسكرية او قانونيا”، لافتا الى ان “غياب الموقف العراقي هو من جعل تركيا تكرر ضرباتها وتنتهك السيادة”.

واضاف ان “صمت حكومة كردستان على الانتهاكات التركية غير مبرر وعليها ان تتفق مع بغداد لاتخاذ موقف شجاع”.

وكشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، امس السبت، عن محاولة تركية لاحتلال عدد من المناطق العراقية عبر تكرر الضربات غير المقبولة على مناطق شمال العراق.

و اعتبر الخبير القانوني علي التميمي، الخميس الماضي، تكرار الضربات التركية على مواقع داخل الأراضي العراقية بأنه استهانة بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



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