صور من الكاظمية بعد انتهاء مراسم زيارة عاشوراء

2020/08/30 | 14:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت أمانة بغداد، الأحد، تنفيذ حملة تنظيف وتعفير في محيط العتبة الكاظمية بعد انتهاء مراسم زيارة عاشوراء.



وقالت الأمانة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (30 آب 2020) إن "ملاكاتها في دائرة بلدية الكاظمية المقدسة وبعد انتهاء مراسم الزيارة باشرت بحملة لتنظيف وغسل وتعفير المنطقة المحيطة بمرقد الامامين الكاظمين عليهما السلام بالاضافة الى مسارات الزائرين والشوارع المحيطة بالمرقد الشريف".

وأشارت الأمانة إلى "نجاح خطتها الخدمية الخاصة بزيارة العاشر من محرم الحرام في مدينة الكاظمية المقدسة".

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