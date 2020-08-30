ميسي يصدم إدارة برشلونة وينفذ التهديد.. ترقب لردة فعل النادي

2020/08/30 | 14:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تهديده لإدارة ناديه برشلونة، وغاب، الأحد، عن الفحص الطبي مع قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، بحسب ما أكدت تقارير صحفية عدة.

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