اعتقال عدد من المخالفين وضبط سيارات مظللة في العاصمة

2020/08/30 | 14:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت شرطة نجدة بغداد، اليوم الاحد، عن ممارساتها الامنية خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما اعلنت عن ضبط 16 سيارة مظللة مخالفة للقوانين.وقالت النجدة في بيان، إنها "نفذت واجبات ومهام امنية وأنسانية وخدمية مختلفة خلال ٢٤ ساعة الماضية في عموم العاصمة بغداد نتج عنها: ضبط 5 سيارات مطلوبة عليها اشارات حجز ضمن مناطق متفرقة ضبط 186 دراجة نارية مخالفة للتعليمات القانونية عدد القبض على شخص يحمل هويات مزورة ضمن منطقة حي حطين القبض على شخصين يحملان حبوب مخدرة متنوعة ضمن سريع الغزالية اثناء اجراء ممارسة أمنية توجيه ١٦دورية نجدة لتنفيذ واجبات مشتركة مع الاجهزة الامنية الاخرى القبض على 98 متسولاً من خلال حمله اعدتها مديرية نجدة بغداد للحد من هذة الظاهرة القبض على 8 مخمورين يعترضون سبيل المارة ضبط 16 سيارة مخالفة للتعليمات القانونية( مظلله)".وبينت انه "تم تسليم جميع الحالات اعلاه الى مراكز الشرطة اصوليا".محمد المرسومي

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