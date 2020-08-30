أمانة بغداد تعلن نجاح خطة زيارة عاشوراء في الكاظمية وتباشر بحملة تنظيف

2020/08/30 | 14:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت أمانة بغداد عن مباشرة ملاكاتها في دائرة بلدية الكاظمية المقدسة وبعد انتهاء مراسم زيارة العاشر من محرم الحرام بحملة لتنظيف وغسل وتعفير المنطقة المحيطة بمرقد الامامين الكاظمين عليهما السلام.وذكر بيان للامانة ان "الحملة شملت تنظيف مسارات الزائرين والشوارع المحيطة بالمرقدين الشريفين".وكانت أمانة بغداد قد اعلنت في وقت سابق عن نجاح خطتها الخدمية الخاصة بزيارة العاشر من محرم الحرام في مدينة الكاظمية المقدسة.عمار المسعودي

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