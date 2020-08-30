ميسي ينفذ تهديده ضد برشلونة

2020/08/30 | 14:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

لم يحضر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى مركز تمارين برشلونة حيث من المفترض أن يخضع وزملاؤه لفحص “كوفيد-19″، وذلك بحسب ما لاحظ مراسل وكالة “فرانس برس” الحاضر في المكان.

وكان ميسي غائبا على خلاف جميع اللاعبين والطواقم الفنية والطبية العاملة في الفريق الذين حضروا صباح الأحد إلى مركز التمارين من أجل إجراء فحص فيروس كورونا استعدادا لمعاودة التمارين الاثنين، من بينهم الأوروغوياني لويس سواريز والتشيلي أرتورو فيدال اللذان أعلمهما المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان أنهما لن يكونا مع الفريق الموسم المقبل، حضرا إلى مدينة “جوان غامبر” الرياضية لإجراء فحص “كوفيد-19”.

ومن المؤكد أن غياب ميسي سيشعل معركته مع إدارة النادي التي تصر على عدم تلبية رغبته بفسخ عقده قبل عام على انتهائه.

وتجد إدارة برشلونة نفسها تحت ضغط رهيب وسط مطالبة بسحب الثقة منها بعد الزلزال الذي تسبب فيه أفضل لاعب في العالم ست مرات.

وغياب ميسي الأحد توقعته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكاتالونية بعنوانها في عدد اليوم “لن يحضر”، مرفقة إياه بصورة للنجم الأرجنتيني وحيدا في ملعب “كامب نو” الخالي.

وأجمعت الصحف الإسبانية على أن ميسي سيذهب إلى المعركة حتى النهاية مع إدارة النادي التي ترى أنه لا يحق للنجم الأرجنتيني أن يستخدم البند الموجود في عقده والذي يسمح له بالرحيل، لأن الموعد النهائي لاستخدام هذا البند كان في يونيو.



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