توجيهات جديدة بشأن امتحانات السادس الإعدادي

2020/08/30 | 14:58 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد.. اصدرت وزارة التربية، الأحد توجيهات جديدة بشأن امتحانات طلبة السادس الإعدادي.

وذكرت الوزارة في بيان صحافي، "يحق لكل طالب في السادس الإعدادي لديه رقم امتحاني بتأدية امتحانات الدور الاول".

واضافت، "كما يسمح لكل طالب ليس لديه الرقم الامتحاني بتأدية امتحانات الدور الأول، ولا تعتمد نتيجته لغاية إجراء التحقيق الأصولي مع ادارة المدرسة".

واعلنت وزارة التربية، في وقت سابق، عن آلية تأجيل امتحانات الدور الأول للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2019 – 2020 للطلبة الراغبين بذلك.

وذكرت الوزارة في بيان أنها "خصصت استمارة للطالب الراغب بتأجيل الامتحانات، وعليه ملأها بالمعلومات المطلوبة، وبحسب التعليمات المنصوص فيها ، حيث يتم التقديم عبر المدرسة التابع لها".

وأضاف البيان، أن "الطالب المؤجل لا يُسمح لهُ بإداء اي امتحان لأي (مادة)، اذ يتم اداء امتحان المواد كافة في الدور الثاني ويُعد دور أول لهم"، مشيراً إلى أن "الفترة المسموح للطالب التأجيل بها هي خلال فترة الامتحانات".

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