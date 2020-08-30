2020/08/30 | 15:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور..النجف تستنفر جهودها لإحياء ليلة العاشر من محرم

اعلنت قيادة شرطة محافظة النجف، اليوم السبت، تطبيق خطة امنية محكمة خاصة بليلة العاشر من محرم، فيما اكدت الامانة العامة للعتبة العلوية، التنسيق العالي مع باقي الجهات الرسمية وغير الرسمية لتنظيم وتفويج المواكب الوافدة الى مرقد الامام علي (عليه السلام).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة النفط تعلن نجاح الخطة الوقودية للعاشر من محرم) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة النفط تعلن نجاح الخطة الوقودية للعاشر من محرم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).