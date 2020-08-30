خبير يحذر عبر (واخ) من “كارثة” في الامتحانات العامة

2020/08/30 | 15:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ خاص

حذر الخبير السابق في الصليب الأحمر الدولي فلاح الساعدي، اليوم الأحد، من “كارثة” قد تتسبب بها الحكومة خلال الامتحانات العامة التي ستجري في الأول من أيلول المقبل.

وقال الساعدي في تصريح لـ“خبر برس” ، إن “وزارة التربية سترمي بطلبتنا الاعزاء في المحرقة في حال أصرت على اجراء الامتحانات العامة في بداية ايلول، فالعراق يمر في مرحلة الخطورة حالياً ويومياً نسجل ارقاماً تتعدى الاربعة آلاف اصابة”.

وأضاف، أن “مواعيد الامتحانات تتزامن مع اداء الشعائر الحسينية ومواكب العزاء مما سوف يزيد من احتمالية تكوين بؤر متعددة ستزيد من سوء الوضع الوبائي”.

وتابع الساعدي “فهل تستطيع وزارة التربية رصد الاصابات بين الطلبة الممتحنين وهل تستطيع تأمين اجراءات وقائية لحماية الطلبة، أما كان الاجدر بوزارة التربية ان تعمل على تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة للقيام باجراءات فحص PCR لجميع طلبتنا قبل اسبوع من اداءهم الامتحان”.

ودعا الخبير الساعدي “وزارة التربية إلى التراجع عن قرارها وتعمل على تأجيل الامتحانات العامة لما بعد انتهاء الزيارة الاربعينية”.

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