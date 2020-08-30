2020/08/30 | 15:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

النائب كاظم فنجان الحمامي

فوتو: ارشيف

منذ 16 دقیقة

345 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

طالب عضو لجنة الرقابة النيابية، كاظم فنجان الحمامي، الأحد، كل من وزارتي الخارجية والنقل والامانة العامة لمجلس الوزراء بالكشف عن حقيقة من يشاع عن مشاريع الربط السككي مع دول الجوار.

وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب الحمامي، اليوم، 30 آبب 2020، فان الأخير وجه كتابا رسميا لوزارة الخارجية ووزارة النقل والامانة العامة لمجلس الوزراء طالبهم فيه بالكشف عن حقيقة من يشاع هذه الأيام عن مشاريع الربط السككي مع الاردن والسعودية والكويت وإيران وتركيا وسوريا.

كما طالب الحمامي، وزارة النقل بـ "ضرورة التحلي بالشفافية لتسليط الاضواء على المواقف الضبابية الغامضة باعتبارها الجهة القطاعية المخولة بالتفاوض".

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرقابة النيابية تطالب بتوضيح حول مشاريع الربط السككي مع دول الجوار (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرقابة النيابية تطالب بتوضيح حول مشاريع الربط السككي مع دول الجوار (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).