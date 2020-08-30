بيان الذكرى الخمسون لتأسيس منظمة -إلى الأمام- الماركسية اللينينية المغربية - موقع 30 عشت

2020/08/30 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#موقع_30_عشت تحل اليوم الذكرى الخمسون لتأسيس منظمة "إلى الأمام" الماركسية ــ اللينينية المغربية، وبهذه المناسبة يصدر موقع 30 غشت البيان التالي:ــــــ ــــــــــــالذكرى الخمسون لتأسيسالمنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية"إلى الأمام" يا عمال العالم وشعوبه المضطهدة، اتحدوا! بيانفي السمات الأساسية للوضع الدولي والإقليمي والوطني 1 ـــ أهم سمات الوضع الدولي: الأزمة ......





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