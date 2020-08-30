بلاشفة منظمة -إلى الأمام- الماركسية – اللينينية -- المحترفون الثوريون لمنظمة -إلى الأمام- (1970 – 1976)-- - موقع 30 عشت

2020/08/30 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#موقع_30_عشت تحل اليوم الذكرى الخمسون لتأسيس منظمة "إلى الأمام" الماركسية ــ اللينينية المغربية، وبهذه المناسبة يصدر موقع 30 غشت كراسة بعنوان: "بلاشقة منظمة "إلى الأمام" الماركسية ــ اللينينية ـــ المحترفون الثوريون لمنظمة "إلى الأمام" (1970 ــ 1976)"ـ بقلم وليد الزرقطونيبلاشفة منظمة "إلى الأمام" الماركسية – اللينينيةالمحترفون الثوريون لمنظمة "إلى الأمام" (1970 – 1976)وليد الزرقطوني ......





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