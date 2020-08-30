شرطة البصرة : الحملة “الكبرى” تقبض على 317 متهم واسلحة وأعتدة ومخدرات

2020/08/30 | 15:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- افادت شرطة محافظة البصرة بتنفيذها المرحلة الثانية للحملة الأمنية “الكبرى” لتطبيق أوامر القبض بحق مطلوبين، مؤكدا القاء القبض على 317 متهما مطلوبين قضائيا وفق مواد جنائية مختلفة، مشيرا الى ضبط 5 بنادق كلاشنكوف وأعتدة متنوعة و 3 مسدسات.وقال اعلام شرطة البصرة في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاحد انه” بحسب توجيهات وزير الداخلية […]

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