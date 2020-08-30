الصدر يغرد بذكرى العاشر من محرم

2020/08/30 | 15:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

غرد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الأحد (30 آب 2020)، في ذكرى يوم العاشر من شهر محرم الحرام، معزياً بذكرى استشهاد الإمام الحسين.





وكتب الصدر في تغريدته، أن "معركة الطف جسدت أروع معاني الإخلاص والتضحية والإصلاح والعدل والإيمان والجهاد والنضال، وعدم الخضوع للظلم والفساد من الإمام الحسين وأولاده وأصحابه الذين فنوا في إمامهم ودينهم وعقيدتهم".





وأضاف، أنها "جسدت أوصاف الفسطاط الثاني لآل أمية، الذين أسسوا أساس الظلم والجور والفساد والدكتاتورية، فمنهم عشاق المجون ولاعبو القرود وشاربو الخمور، وأسياد الكذب والتضليل الإعلامي، وسرقة الأموال والتسلط على رقاب الناس".

ويصادف اليوم، ذكرى استشهاد الإمام الحسين في معركة الطف التي حدثت عام 61 هجرياً، ويحيي المسلمون هذه الذكرى، عند ذهابهم لكربلاء، وبعضهم يقيم الشعائر في منازلهم.





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